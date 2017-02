Mainz (ots) - Samstag, 18. Februar 2017, 17.05 Uhr



Länderspiegel Moderation: Yve Fehring



Notaufnahmen in Not - Grippe bringt Kliniken an Grenzen Unterkünfte ohne Flüchtlinge - Städte klagen über teuren Leerstand Wahlkampf in NRW - Mehr Kraft für SPD dank Schulz? Hammer der Woche - Neue Laternen mitten auf dem Radweg Ostseezauber in eisiger Wintersonne - Deutschlandreise auf die Insel Poel







Samstag, 18. Februar 2017, 17.45 Uhr



Menschen - das Magazin Leben auf der Straße Moderation: Sandra Olbrich



Nach dem Entzug des Sorgerechts für ihre Kinder wurde Doro obdachlos. Doch sie schaffte den Weg zurück in einen strukturierten Alltag. Heute arbeitet die 40-Jährige als Köchin in Bremen. Ann-Kathrin Simon ist Streetworkerin bei Straßenkinder e.V. in Berlin. Sie kümmert sich vor allem um jugendliche Obdachlose. "Menschen - das Magazin" begleitet sie bei ihrer Arbeit.







Samstag, 18. Februar 2017, 18.00 Uhr



ML mona lisa Moderation: Barbara Hahlweg



Der Bamberger Missbrauchsskandal Chefarzt Heinz W. soll narkotisierte Frauen missbraucht haben. Das Urteil wurde gesprochen, rechtskräftig ist es noch nicht. Eine betroffene Patientin erzählt, wie sie Erlebtes verarbeitet.



Ein Leben ohne Müll Plastik in den Meeren, Abfallberge in den Städten - für Hannah und Carlo Grund genug, auszusteigen aus der Wegwerfroutine. Wie das geht, zeigen sie mit ihrem verpackungsfreien Bioladen.



Hinterm Rampenlicht: Madeleine Albright Madeleine Albright war die erste Frau an der Spitze des amerikanischen Außenministeriums. Ihre halbe Familie wurde in Auschwitz vergast. Was sagt sie zur aktuellen Politik der Populisten?



Women20: Was Frauen fordern Mehr Erwerbsbeteiligung für Frauen, mehr weibliches Unternehmertum und mehr Beteiligung an der digitalen Entwicklung - Frauen richten ihre Forderungen an die G20-Wirtschaftsgrößen der Welt.



Grenzenlose Freundschaft via Luftballon Von Westdeutschland nach Ostdeutschland flog der Luftballon, den die sechsjährige Stefanie 1977 mit ihrer Adresse losschickte. Anke antwortete, und so begann eine ungewöhnliche Freundschaft.







Samstag, 18. Februar 2017, 23.00 Uhr



das aktuelle sportstudio Moderation: Sven Voss



Gast: Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer Borussia Dortmund



Fußball-Bundesliga, 21. Spieltag Topspiel: Hamburger SV - SC Freiburg



Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 1. FSV Mainz 05 - Werder Bremen Hertha BSC - Bayern München Hoffenheim - Darmstadt 98 Eintracht Frankfurt - FC Ingolstadt FC Augsburg - Bayer Leverkusen (Freitag)



Fußball: Zweite Liga, 21. Spieltag VfL Bochum - Würzburger Kickers Greuther Fürth - Düsseldorf



Biathlon: WM in Hochfilzen, Staffel Männer







Sonntag, 19. Februar 2017, 9.03 Uhr



sonntags Moderation: Andrea Ballschuh



Im Leben geht so manches schief: Die Ehe scheitert, man wählt den falschen Beruf oder verliert den Job. "sonntags" fragt, wie man zu den eigenen Niederlagen stehen und daraus lernen kann. Miguel zum Beispiel spricht auf der 19. Leipziger "FuckUp Night". Der englische Begriff "fuck up" bedeutet in etwa scheitern, etwas vermasseln. Miguel spricht über seine Misserfolge, seine Fehler - etwas, worüber andere lieber schweigen.



Sonntag, 19. Februar 2017, 17.10 Uhr



ZDF SPORTreportage Moderation: Norbert König Fußball-Experte: Simon Rolfes - Analyse des 21. Bundesliga-Spieltages Fußball-Story - Aktuelle Reportage Biathlon-WM aus Hochfilzen - Zusammenfassung der Massenstartrennen Alpine Ski-WM aus St. Moritz - Aktueller Bericht vom Tage Basketball: Turnier der Top Four - Zusammenfassung des Finales in Berlin







Sonntag, 19. Februar 2017, 0.25 Uhr



Peter Hahne



Thema: Gier, Armut, Umverteilung - Was ist gerecht?



Gäste: Christoph Butterwegge, Armutsforscher Michael Hüther, Institut der deutschen Wirtschaft



