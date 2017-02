FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag gegenüber der Wall Street weiter an Boden verloren. Während die New Yorker Börsen im frühen Handel erneut Rekordhochs erreichten, kam der deutsche Leitindex den Tag über nicht auf Touren. Er beendete den Handel 0,31 Prozent tiefer bei 11 757,24 Punkten. Den Abstand auf seinen Rekordstand von 12 390 Punkten erhöhte er damit wieder auf mehr als 600 Punkte. Selbst das bisherige Jahreshoch von 11 893 Punkten droht mittlerweile zu einer hohen Hürde zu werden.

In der zweiten Börsenreihe waren die Vorzeichen beim MDax ebenfalls negativ - wenn auch nur knapp. Der Index mittelgroßer Werte schloss 0,09 Prozent tiefer bei 23 297,52 Punkten, nachdem er am Vortag noch eine Bestmarke erreicht hatte. Der Nebenwerteindex SDax dagegen setzte seine Rekordjagd mit einem weiteren Kursanstieg fort. Der Technologiewerte-Index TecDax rettete sich mit 1890,62 Zählern denkbar knapp ins Plus./tih/he

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0252 2017-02-16/17:50