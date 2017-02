NAPLES, FL--(Marketwired - 16. Februar 2017) - ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), ein führender globaler Anbieter von elektronischen Echtzeit-Lösungen für den Zahlungsverkehr und das Bankwesen, wurde auf der MPE mit dem International Award für UP eCommerce Payments ausgezeichnet.

Die Nominierungen für die MPE Awards 2017, deren Verleihung auf der jährlichen Merchant Payments Ecosystem Tagung in Berlin stattfindet, wurden von einem Gremium unabhängiger Experten aus der Zahlungsverkehrsbranche bewertet. Die Auszeichnungen ziehen unzählige Bewerbungen an und würdigen die Leistungen von Unternehmen aus der gesamten Payments Branche.

"Die Anerkennung durch die MPE bezeugt, wie großartig unser Team und unsere Lösungen sind", so Wolfgang Berner, Director, Global eCommerce, ACI Worldwide. "Händler und ihre Zahlungsdienstleister erwarten Einfachheit, weltweite Konnektivität und Sicherheit von ihren eCommerce Zahlungslösungen. Unsere Auszeichnung bei den 2017 MPE Awards belegt, dass ACI diese Erwartungen vollends erfüllt."

Die UP eCommerce Payments Lösung von ACI kombiniert ein umfangreiches globales Netzwerk aus mehr als 350 Acquirern und alternative Zahlungsmethoden, die vom PAY.ON Payments Gateway bereitgestellt werden, mit den Fähigkeiten der Echtzeit-Betrugsprävention von ACI ReD Shield. Die Lösung vereint das umfangreichste Netzwerk globaler Zahlungsendpunkte der Branche mit flexiblen, offenen Zahlungstechnologien und integriertem Betrugsmanagement. UP Merchant Payments ist über die Cloud und standortgebunden erhältlich und bietet Einfachheit sowie Sicherheit für jede Zahlungsart in jeder Handelsform (im Geschäft, mobil und online).

Über ACI Worldwide

ACI Worldwide, das Universal Payments (UP) Unternehmen, unterstützt weltweit mehr als 5.100 Organisationen im elektronischen Zahlungsverkehr. Mehr als 1.000 der größten Finanzinstitute und Zahlungsvermittler sowie Tausende von globalen Handelsunternehmen verlassen sich bei der Abwicklung von Zahlungs- und Wertpapiergeschäften in Höhe von 14 Billionen USD pro Tag auf ACI. Darüber hinaus nutzen unzählige Organisationen unsere elektronischen Rechnungsstellungs- und Zahlungsdienstleistungen. Dank unseres umfassenden Software-Paketes und unserer SaaS-basierten Lösungen können wir Sofortzahlungen in Echtzeit bieten und die umfassendsten Omni-Channel-Zahlungen der Branche ermöglichen. Um mehr über ACI zu erfahren, besuchen Sie bitte www.aciworldwide.com. Sie finden uns auch auf Twitter @ACI_Worldwide.

