Medienmitteilung

Zürich, 16. Februar 2017

CREALOGIX in Top 10 der umsatzstärksten Schweizer Wachstums-Champions

Die «Handelszeitung» und «Le Temps» zeichnen CREALOGIX als einen der Schweizer Wachstums-Champions 2017 aus. Das Softwarehaus besetzt einen Top-10-Platz in der Kategorie umsatzstärkste Unternehmen. Gleichzeitig zählt CREALOGIX zu den wachstumsstärksten Firmen in der Schweiz.

Gemäss einem Ranking der «Handelszeitung» und «Le Temps» zählt CREALOGIX zu den «Wachstumskönigen» der Schweiz. Mit einem Anstieg des Umsatzes von 28,4% auf 63,3 Mio. Fr. im letzten Geschäftsjahr, konnte CREALOGIX Platz 8 der umsatzstärksten und Platz 51 der wachstumsstärksten Schweizer Unternehmen belegen. «Wir haben uns mit unseren innovativen Fintech-Lösungen in den letzten Jahren als starken Partner für Schweizer und internationale Banken etabliert. Der Titel bestätigt den Erfolg unserer Strategie», freut sich Thomas Avedik, CEO von CREALOGIX über die Auszeichnung. Die 25 umsatzstärksten Wachstums-Champions der Schweiz erwirtschafteten 2015 zusammen fast 5 Milliarden Franken.

Unabhängiges Ranking zeigt Innovationskraft

CREALOGIX hat sich aufgrund der positiven Entwicklung in den vergangenen Jahren zur Teilnahme am Ranking qualifiziert. Während der Bewerbungsphase analysierte das unabhängige Marktforschungsinstitut Statista die Entwicklung von Hunderten von Schweizer Unternehmen.

Über CREALOGIX

Die CREALOGIX Gruppe ist ein unabhängiges Schweizer Softwarehaus und gehört als Fintech Top 100 Unternehmen zu den Marktführern im Digital Banking. CREALOGIX entwickelt und implementiert innovative Fintech-Lösungen für die digitale Bank von morgen. Die 1996 gegründete Gruppe beschäftigt weltweit rund 420 Mitarbeitende. Die Aktien der CREALOGIX Holding AG (CLXN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

Die vorliegende Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit gewissen Risiken, Unsicherheiten und Veränderungen behaftet sein können, die nicht voraussehbar sind und sich der Kontrolle von CREALOGIX Holding AG entziehen. CREALOGIX Holding AG kann daher keine Zusicherungen machen bezüglich der Richtigkeit solcher zukunftsgerichteter Aussagen, deren Auswirkung auf die finanziellen Verhältnisse von CREALOGIX Holding AG oder den Markt, in dem Aktien und anderen Wertschriften der CREALOGIX Holding AG gehandelt werden.

