An den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld fallen aufgrund eines Warnstreiks des Bodenpersonals insgesamt 210 Flüge aus. Zum Streik hatte die Gewerkschaft Verdi die rund 200 Mitarbeiter aufgerufen.

Wegen eines Warnstreiks des Bodenpersonals fallen an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld am Donnerstagabend 210 Flüge aus. In Tegel wurden 156 Flüge gestrichen, in Schönefeld 54. Der Flugverkehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...