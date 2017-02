Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag nach dem Kursanstieg vom Mittwoch eine Verschnaufpause eingelegt. Der Leitindex SMI büsste unter dem Druck des Schwergewichts Nestlé und vor allem der Grossbanken etwas an Wert ein. An einem an Unternehmenszahlen reich befrachteten Tag hatte der Nahrungsmittelkonzern Nestlé die Anleger enttäuscht. Unterstützung erhielt die Schweizer Börse dagegen von den Pharmapapieren Roche und Novartis.

Trotz Einbussen bleibt die Marke von 8'500 Punkten für den SMI aber in Sichtweite. Zuletzt hatte er Anfang 2016 ein solch hohes Niveau erreicht. Die gute Börsenstimmung wird dabei vom Rekordlauf an der Wall Street getragen, wo ermutigende Konjunkturdaten den Dow Jones im frühen Geschäft auf ein neues Allzeithoch gehievt haben. Mit Blick darauf kämen verstärkt Diskussionen um eine allfällige Blasenbildung an der US-Börse auf, warnten Händler. Zudem mehrten sich die Zweifel, ob US-Präsident Trump tatsächlich die erhofften, grossen Steuersenkungs- und Ausgabenprogramme auflegen werde.

Der Swiss Market Index (SMI) gab bis Börsenschluss um 0,22% auf 8'467,52 Punkte nach. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verlor 0,27% auf 1'347,42 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,21% auf 9'272,15 Stellen. Von den 30 wichtigsten Titeln notierten am Ende 18 im Minus, elf im Plus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...