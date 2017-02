Frankfurt (ots) - Niemand weiß genau, was Merkel wann wusste. Unbestreitbar ist, dass sie bei Beginn der Affäre bereits acht Jahre lang Kanzlerin war. Ihr Kanzleramt hat also das Ausspähen von Freunden entweder geduldet - oder es hat eine Kontrolle des BND sträflich vermissen lassen. So oder so trägt die Regierungszentrale die politische Verantwortung. Angesichts dessen war der Auftritt der Kanzlerin dürftig. Ja, zeitweilig war er regelrecht schnoddrig. Die Zeugin hat vor allem darauf geachtet, dass man ihr nichts anhaben konnte. Zur Wahrheitsfindung hat sie wenig beigetragen.



OTS: Frankfurter Rundschau newsroom: http://www.presseportal.de/nr/10349 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_10349.rss2



Pressekontakt: Frankfurter Rundschau Ressort Politik Telefon: 069/2199-3222