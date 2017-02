Führende Republikaner wollen Unternehmen nach dem Bestimmungslandprinzip besteuern. US-Exporte würden billiger, Importe teuer. Es wäre ein massiver Verstoß gegen die Welthandelsregeln und würde Deutschland hart treffen.

"America first!" lautet der Schlachtruf von Donald Trump, mit dem er das Weiße Haus erobert hat. Und mit nichts würde der neue US-Präsident dieses Versprechen mehr einlösen als durch eine Steuerreform, die führende Parteifreunde von Trump in Washington entworfen haben und die Trump in den nächsten Wochen sich zu eigen machen könnte.

Die Reform, in Wahrheit eine Revolution, trägt den sperrigen Namen "Destination-Based Taxation", zu Deutsch: Besteuerung nach Bestimmungsland. US-Unternehmen sollen für ihre Produkte, die ins Ausland gehen, keine Unternehmensteuer zahlen, was ihre Waren auf dem Weltmarkt schlagartig billiger machen würde. Umgekehrt sollen Importeure nicht mehr nur ihren Gewinn, sondern ihren gesamten Umsatz in den USA versteuern müssen, was ihre Waren auf dem amerikanischen Markt drastisch verteuern würde.

Verstoß gegen internationales Recht

Der Plan wäre ein massiver Verstoß gegen geltendes internationales Recht, sagt der Direktor des Max-Planck-Instituts für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen, Wolfgang Schön: "Die damit verbundenen ‚Border Adjustments' würden gleich in doppelter Hinsicht die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) brechen." Zum einen handele es sich um eine unerlaubte ...

