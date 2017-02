MÜNCHEN (dpa-AFX) - Europas größter Versicherer Allianz gibt nach einem überraschend hohen Gewinnplus 2016 Milliarden an seine Aktionäre zurück. Der Dax-Konzern will für bis zu drei Milliarden Euro eigene Aktien vom Markt zurückkaufen und die Dividende von 7,30 auf 7,60 Euro anheben, wie er überraschend am Donnerstagabend in München mitteilte. Zudem beerdigt Vorstandschef Oliver Bäte die 2014 eingeführte Regel, nach der der Konzern nicht benötigtes Geld aus seinem Übernahmebudget alle drei Jahre an die Aktionäre zurückgibt. Diese Regel hatte den jetzigen Aktienrückkauf ausgelöst, nachdem die Allianz kein passendes Übernahmeziel gefunden hatte.

Im abgelaufenen Jahr verdiente die Allianz auch dank geringer Katastrophenschäden unter dem Strich 6,9 Milliarden Euro und damit vier Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der operative Gewinn legte um knapp ein Prozent auf 10,8 Milliarden Euro zu. Gewinn und Dividende fielen damit höher aus als im Schnitt von Analysten erwartet. Für 2017 hat sich der Vorstand erneut einen operativen Gewinn von 10,8 Milliarden Euro vorgenommen - mit jeweils einer halben Milliarde Luft nach oben und unten./stw/tos

