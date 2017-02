Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Ministerpräsident Weil: Habe nicht eher von VW-Manipulationen erfahren

Vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages zum VW-Dieselskandal ist der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) dabei geblieben, nicht vor September 2015 von den Betrügereien erfahren zu haben. "Ich habe von Dieselgate im September 2015 erfahren und nicht vorher", sagte Weil. Die in der Presse kolportierten Aussagen von VW-Patriarch Ferdinand Piech, er habe von zwei israelischen Staatsbürgern schon im Frühjahr 2015 von den Manipulationen erfahren, seien falsch.

Dobrindt sieht Deutschland als erfolgreichsten Aufklärer im Diesel-Skandal

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hat die Aufklärung des Diesel-Skandals um Volkswagen durch die Bundesregierung als vorbildlich gelobt. "Kein anderes Land hat so weitgehende Konsequenzen gezogen wie Deutschland", sagte der CSU-Politiker vor dem Abgasuntersuchungsausschuss des Bundestages. Er habe unmittelbar die Nachprüfungen von über 50 Modellen verschiedener Hersteller durch eine Expertenkommission angeordnet. Die europäischen Partnerländer seien lange nicht so weit gegangen. "Da gibt man sich mit deutlich weniger Untersuchungen zufrieden", erläuterte Dobrindt.

Schäuble sieht kein Versäumnis im Kampf gegen Cum/Ex-Praxis

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat sich gegen Kritik verteidigt, die so genannten "Cum/Ex"-Dividendengeschäfte, durch die dem Fiskus bis 2012 vermutlich mehrere Milliarden an Steuereinnahmen entgingen, seien erst nach großen Verzögerungen verboten worden. "Ich finde im Nachhinein, dass es ungewöhnlich schnell war", sagte Schäuble bei seiner Vernehmung im Unterschuchungsausschuss des Bundestages zu dem Thema.

EU verstärkt Kontrollen an ihren Außengrenzen

Zur besseren Sicherung der EU-Außengrenzen sollen die Kontrollen künftig verstärkt werden. Dies ist das Ziel einer neuen Verordnung, welche das Europaparlament am Donnerstag verabschiedet hat. Sie schreibt vor, dass künftig bei Ein- und Ausreisen nicht nur Ausweise von Reisenden aus Drittstaaten systematisch überprüft werden, sondern auch die von EU-Bürgern. Bisher war die systematische Abgleichung der Daten nur für Nicht-EU-Bürger obligatorisch. Mit der Neuregelung zieht die Europäische Union die Konsequenz aus der Beteiligung von EU-Bürgern an Terroranschlägen in Europa.

Gabriel drängt Russland zu Einwirkung auf Separatisten in Ukraine

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat Russland aufgefordert, seinen Einfluss auf die prorussischen Separatisten in der Ost-Ukraine zugunsten einer Entspannung der Lage dort geltend zu machen. Dabei gehe es "um den vereinbarten Rückzug von Waffen von den Orten heftiger Konfrontation", hieß es aus deutschen Delegationskreisen am Rande des G20-Außenministertreffens. Gabriel war dort zu einem etwa einstündigen Gespräch mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zusammengekommen.

Gabriel betont zu Auftakt von G20-Treffen Zusammenarbeit statt Abgrenzung

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat zum Auftakt des G20-Außenministertreffens in Bonn die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit hervorgehoben. Von dem Treffen solle "ein Signal" ausgehen in einer Zeit, "wo es doch sehr viele Bewegungen gibt, die versuchen, sich abzuschotten, nationale Alleingänge zu machen", sagte Gabriel. Zu der informellen Konferenz kamen am Nachmittag die Außenminister der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer zusammen.

Gabriel bittet China um Gleichbehandlung von Unternehmen

Außenminister Sigmar Gabriel hat das erste Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi zur Werbung für deutsche Unternehmen genutzt. China habe wiederholt versichert, dass es den Weg der Marktöffnung und der Reformen fortsetzen wolle, erklärte Gabriel am Rande des G20-Außenministertreffens in Bonn. "Ich habe Minister Wang deshalb gebeten, dass China dies auch mit deutlichen Signalen für eine Gleichbehandlung ausländischer Unternehmen in China untermauert, zum Beispiel im Bereich der Elektromobilität", erklärte der SPD-Politiker.

Griechenland will "politische Grundsatzeinigung" mit EU und IWF am Montag

Die griechische Regierung will zur Freigabe von Krediten mit ihren Gläubigern, der Europäischen Union und dem Internationalen Währungsfonds (IWF), beim Treffen der Eurogruppen-Finanzminister am kommenden Montag in Brüssel eine "politische Grundsatzeinigung" erreichen. Regierungssprecher Dimitris Tzanakopoulos führte am Donnerstag aus, dies sei das Ziel "aller Beteiligten" am Wiederaufbauprogramm für Griechenland. "Die politischen Bedingungen für eine solche Einigung sind vorhanden", fügte er hinzu.

US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen leicht

In den USA sind in der Woche zum 11. Februar mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 5.000 auf 239.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 243.000 vorhergesagt. Im historischen Vergleich liegen die Erstanträge weiter auf einem sehr niedrigen Niveau.

Philly-Fed-Index auf höchstem Stand seit November 1983

Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich spürbar aufgehellt. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia stieg im Februar sprunghaft auf plus 43,3 Punkte von plus 23,6 im Januar. Mit dem dritten Anstieg in Folge liegt der Philly-Fed-Index nun auf dem höchsten Stand seit dem Jahr 1983. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Indexstand von plus 17,8 erwartet.

US-Baubeginne sinken im Januar

Die Baubeginne in den USA sind im Januar moderat gefallen. Die Zahl der ersten Spatenstiche sank im Vergleich zum Vormonat um 2,6 Prozent auf den Jahreswert von 1,246 Millionen. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Stagnation prognostiziert. Wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte, wurde der zunächst für den Vormonat gemeldete Anstieg von 11,3 Prozent bestätigt.

Fischer sieht graduelle Zinserhöhungen in diesem Jahr

Fed-Vize Stanley Fischer sieht die Zentralbank auf einem Pfad gradueller Zinserhöhungen in diesem Jahr. Auf die Frage in einem Bloomberg-Interview, ob der jüngste Anstieg der Inflation die Neigung zu zwei oder drei Zinsschritten in diesem Jahr ändere, sagte Fischer, er wolle sich nicht auf Zahlen festlegen. Allerdings entspreche die Entwicklung am Arbeitsmarkt und bei der Inflation den Erwartungen der Federal Reserve.

Chinesische Firmen investieren deutlich weniger im Ausland

Nach einer Kursänderung der Führung in Peking haben chinesische Unternehmen im Januar deutlich weniger Geld im Ausland investiert als noch vor einem Jahr. Die Investitionen summierten sich auf 53,3 Milliarden Yuan (7,3 Milliarden Euro) und fielen damit um mehr als ein Drittel geringer aus als im Vorjahresmonat, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf Zahlen des chinesischen Handelsministeriums berichtete.

Ausnahmezustand in Tunesien um drei weitere Monate verlängert

In Tunesien ist der seit November 2015 geltende Ausnahmezustand um drei weitere Monate verlängert worden. Wie die Präsidentschaft am Donnerstag mitteilte, entschied sich Staatschef Béji Caid Essebsi nach Konsultationen mit dem Regierungschef und dem Vorsitzenden des Parlaments dafür, die Maßnahme aufrechtzuerhalten. Der erneuerte Ausnahmezustand gilt demnach bereits seit Donnerstag. Die tunesischen Behörden hatten den Ausnahmezustand nach dem Anschlag auf einen Bus der Präsidentenwache im November 2015 in der Hauptstadt Tunis mit zwölf getöteten Gardisten verhängt.

