Donald Trump will Alexander Acosta zum nächsten Arbeitsminister der USA machen. Das sagte der US-Präsident am Donnerstag in Washington. Der frühere Bundesanwalt wäre der erste Latino in Trumps Kabinett.

US-Präsident Donald Trump hat den Juristen Alexander Acosta für den Posten des Arbeitsministers nominiert. Am Mittwoch hatte der bis dahin designierte Ressortchef Andrew Puzder hingeworfen, weil er im Senat durchzufallen drohte. Trump warb am Donnerstag für seinen neuen Kandidaten ...

