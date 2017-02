Regensburg (ots) - Wer behauptet, man müsse Donald Trump eine Chance geben, der irrt. Trumps erster Monat im Amt des US-Präsidenten darf mit Fug und Recht als Fehlstart gewertet werden. Sein Versuch, mittels Erlassen Fakten zu schaffen - siehe Einreisestopp - ist an verfassungsrechtlichen Hindernissen gescheitert. Seine Berater, allen voran Kellyann Conway, glänzen mit Wort- und Wahrheitsneuschöpfungen, brechen ethische Regelungen, indem sie vor laufender Kamera Werbung für die Firma der Präsidententochter machen, oder müssen wegen falscher Aussagen über Beziehungen zu Russland zurücktreten. Ohnehin scheint es, dass Trump für viele Länder Verachtung übrig hat, Verbündete beleidigt, aber um die Gunst Moskaus buhlt. Vielleicht ist Trumps Russland-Connection eines nicht all zu fernen Tages Anlass zu hinterfragen, ob er nicht selbst zu einem nationalen Sicherheitsrisiko geworden ist. Gute Aussichten für die USA sind das alles nicht.



