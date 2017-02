Halle (ots) - So oder so trägt die Regierungszentrale die politische Verantwortung. Angesichts dessen war der Auftritt der Kanzlerin dürftig. Ja, zeitweilig regelrecht schnoddrig. Die Zeugin hat vor allem darauf geachtet, dass man ihr nichts anhaben konnte. Zur Wahrheitsfindung hat sie wenig beigetragen.



