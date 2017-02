Genauigkeit des Systems für Blutdruck und weitere Vitalzeichen bereits in Studien erprobt

Gesundheitsüberwachung ausschließlich mithilfe des Smartphones in 60 Sekunden, ohne Manschette, ohne Schmerzen...und ohne Kosten

Leman Micro Devices (LMD), der Entwickler akkreditierter Selbstmedikationsprodukte, der von wichtigen Akteuren der mobilen Gerätebranche unterstützt wird, hat gemeldet, dass Health Sensor App die einzige ins Smartphone integrierte Lösung, die den Blutdruck und weitere Vitalzeichen mit medizinischer Genauigkeit misst zur Einreichung bei der FDA und weiteren weltweiten Regulierungsbehörden vorbereitet wird.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170216006266/de/

LMD's Medically Accurate Smartphone Integrated Health Sensor and App (Photo: Business Wire)

LMD verwendet die äußerst bewährte Riva-Rocci-Technik zur Messung des Blutdrucks. Anstatt jedoch eine Manschette am Arm zu verwenden, teilt die Gaming-App von LMD dem Patienten mit, wie stark er den Finger auf den in das Smartphone eingebauten Sensor drücken muss. Weitere Funktionen liefern medizinisch präzise Messwerte von Körpertemperatur und Sauerstoffgehalt im Blut, Pulsfrequenz und Atemfrequenz. Alle fünf Messungen werden jederzeit an jedem Ort in weniger als 60 Sekunden durchgeführt, gefolgt von einfachen Anweisungen und ohne weiteres Zubehör. Der Patient muss sich nicht ausziehen; alles läuft ohne Umstände, ohne Schmerzen und ohne "Weißkittelsyndrom" ab. Die App ist auf dem Smartphone vorinstalliert und sofort einsatzbereit, ohne dass für den Smartphonenutzer Kosten anfallen. Während der Lebensdauer des Smartphones ist keine Kalibrierung erforderlich.

Sir George Alleyne, Director Emeritus der Pan American Health Organisation, kommentierte: "Bluthochdruck ist eine der weltweit am meisten vernachlässigten Todesursachen und ein Viertel der erwachsenen Bevölkerung ist davon betroffen. Wenn man weiß, dass man darunter leidet, ist er leicht behandelbar; ein zuverlässiges Blutdruckmessgerät, das weniger als 5 Dollar kostet, könnte viele Leben retten.

Mark-Eric Jones, CEO von LMD, ergänzte: "Die Welt ist bereit für Smartphones, die über ein eingebautes Gesundheitsüberwachungssystem verfügen, anstatt der aktuellen Produkte, die nicht zugelassen und häufig ungenau sind. Die meisten tragbaren Geräte messen den Gesundheitszustand gar nicht, sondern nur die Aktivität, während andere Lösungen einen stolzen Preis haben. Der Markt ist jedoch immens CEO Tim Cook von Apple zufolge könnten Gesundheitsprodukte den Smartphonemarkt ‚zwergenhaft' erscheinen lassen und so wie heute niemand ein Smartphone ohne eine hochwertige Kamera oder GPS kaufen würde, werden die Benutzer unserer Ansicht nach sehr bald präzise Gesundheitsfunktionen von den Geräten im Gesamtpaket erwarten

Er fuhr fort: "Unser Produkt hat sich im Labor bewährt und die FDA hat bereits festgestellt, dass unser Gerät das reguliert Element ist, nicht das Smartphone selbst in diesem Fall wird das Smartphone als ‚Zubehör' betrachtet. Wir gehen davon aus, für unsere Health Sensor App gegen Ende des Jahres die vollständige Zulassung und Zertifizierung zu beantragen

Über Leman Micro Devices

Leman Micro Devices (LMD) wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Lausanne (Schweiz), im Herzen des "Health Valley" und in der Nähe der Universität EPFL und größerer Sensorunternehmen. Finanziert von Business Angels, Wagniskapital und zwei größeren Akteuren im Smartphonesektor, besteht das erste Produkt des nach ISO 13485 zertifizierten Unternehmens aus einer einzigartigen Sensor- und Softwarekombination, die den Blutdruck und weitere Vitalzeichen mithilfe eines Smartphones medizinisch präzise misst. Health Sensor App von LMD wird in diesem Jahr voraussichtlich die Zulassung einer internationalen Regulierungsbehörde erhalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170216006266/de/

Contacts:

Leman Micro Devices

Mark Eric Jones

CEO

mej@leman-micro.com

www.leman-micro.com

oder

BWW Communications (Worldwide Agency)

Nick Foot

PR Director

Nick.foot@bwwcomms.com

+44 1491 636393 (Büro)

+44 7808 362251 (Mobil)

nick.foot61 (Skype)

www.bwwcomms.com