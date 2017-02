Anerkennung für Übernahme von unabhängigem Softwaresupport und Cloud-Diensten: Ermöglichte Umverteilung des IT-Budgets zugunsten neuer strategischer Initiativen

Rimini Street, Inc., der führende internationale Anbieter unabhängiger Supportleistungen für Softwareprodukte von Unternehmen wie Business Suite, BusinessObjects und HANA Database von SAP SE (NYSE: SAP) sowie Siebel, PeopleSoft, JD Edwards, E-Business Suite, Oracle Database, Oracle Middleware, Hyperion, Oracle Retail, Oracle Agile PLM und Oracle ATG Web Commerce von Oracle Corporation (NYSE: ORCL), hat heute bekannt gegeben, dass Kumagai Gumi Co., Ltd., den IT Special Award des Japan Institute of Information Technology (JIIT) erhalten hat. Die Organisation wurde für ihre innovative Nutzung des unabhängigen Supports von Rimini Street sowie für die Übernahme von Cloud-Diensten ausgezeichnet, durch die das Unternehmen sein IT-Budget und IT-Ressourcen schonen und diese Einsparungen umverteilen konnte, um neue strategische Wachstumsbereiche voranzutreiben. Mit dem IT Special Award des JIIT (Japan Institute of Information Technology) werden herausragende Leistungen von Unternehmen, Abteilungen oder Einzelpersonen ausgezeichnet, die durch den innovativen Einsatz von IT zur Stärkung der Unternehmensführung beigetragen haben.

Kumagai Gumi recognized for adoption of independent software support and cloud services, enabling the reallocation of IT budget to new strategic initiatives (Photo: Business Wire)

Im Rahmen einer langfristigen Neuausrichtung seiner IT-Infrastruktur bewertete und nutzte Kumagai Gumi aus eigenem Antrieb externe Dienste, um die Betriebskosten hinunterzufahren und eine optimale Zuweisung von Mitteln für strategische Geschäftsbereiche zu ermöglichen. Dazu gehörte auch, dass Wartung und Support des ERP-Systems von SAP vom ERP-Anbieter auf Rimini Street übertragen wurden. Darüber hinaus verschob Kumagai Gumi die bestehenden Server, Datenbanksysteme, E-Mail-Systeme, Telekonferenzanwendungen und Groupwareprodukte aus den eigenen Räumlichkeiten in eine Cloud-Umgebung.

Einsparungen von über 100 Millionen Yen finanzieren strategisches Projekt

Infolge dieser Bemühungen konnte Kumagai Gumi einen hohen Kostenaufwand für seine bestehenden Softwareanwendungen vermeiden, deren Anbietersupport zu Ende ging, und seine Cloud-Infrastruktur besser nutzen. Anhand dieser Strategien gelang es der Organisation, unmittelbar anfallende Kosten im Zusammenhang mit einem IT-Upgrade um 100 Millionen Yen zu senken und den Betriebs- und Instandhaltungsaufwand um etwa 40 Millionen Yen pro Jahr zu verringern. Das Unternehmen konnte diese Ersparnisse im Budget zugunsten neuer Projekte umverteilen, wozu etwa die Einrichtung von 800 iPads zur Verbesserung betrieblicher Abläufe gehört.

"Wir sind sehr zufrieden damit, dass unsere Bemühungen zur Optimierung des IT-Budgets mit dieser Auszeichnung gewürdigt wurden. Unser Schwerpunkt bestand darin, Lösungen zu suchen, die es uns erlauben, unser kostbares IT-Budget zu kürzen und die so befreiten Mittel stattdessen zur Verbesserung der Effizienz und der Arbeitsabläufe unserer Mitarbeiter einzusetzen", sagte Isao Shigihara, Leiter der IT-Planungsgruppe in der Abteilung für Unternehmensplanung von Kumagai Gumi. "Ich glaube, dass es Unternehmen gibt, die sich den Wechsel zu einem unabhängigen Supportanbieter immer noch überlegen oder aufgrund von Unsicherheiten und Kosten vor einer Übernahme der Cloud zurückschrecken, aber wir haben eine vorausschauende Haltung angenommen und diese fortschrittlichen Technologien und Dienstleistungen in unserer ganzen Organisation eingeführt, um weitere Marktanteile zu gewinnen und wettbewerbsfähig zu bleiben."

Optimierungsbemühungen des Unternehmens in Bezug auf IT-Kosten werden ausgezeichnet

Shigihara war für die Auswahl und Analyse externer Dienste für Kumagai Gumi zuständig, wozu auch die Beurteilung eines Wechsels der Supportleistungen von dem ERP-Anbieter zu einem unabhängigen Supportanbieter gehörte. Aufgrund seiner Bemühungen, die dazu beitrugen, dass das Unternehmen die Rendite (ROI, return on investment) seiner IT-Investitionen steigern konnte, wurde Kumagai Gumi vom JIIT für seine Bemühungen ausgezeichnet, da durch diese innovativen Ansätze im IT-Bereich die übergeordneten Geschäftsstrategien unterstützt werden konnten.

"Das Senken der Kosten im Zusammenhang mit IT-Infrastruktur ist eine der größten Herausforderungen für Unternehmen von heute und zwar nicht nur in Japan, sondern weltweit -, und Kumagai Gumi ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie man dies auf wirksame Weise vornehmen und gewaltige Ergebnisse erzielen kann", sagte Yorio Wakisaka, Landesverantwortlicher (Country Manager) für Japan bei Nihon Rimini Street. "Mit dem Wartungs- und Supportmodell von Rimini Street lassen sich die Instandhaltungskosten von Oracle- und SAP-Anbietern halbieren und die Instandhaltungskosten insgesamt gar um bis zu 90 Prozent senken. Rimini Street ist die beste Option für Unternehmen, die ihre IT-Investitionen optimieren und bestehende stabile ERP-Systeme garantiert während mindestens 15 Jahren nutzen möchten."

Preisverleihung und Gedenkrede anlässlich der JIIT Information Technology Awards fanden am 9. und 10. Februar 2017 im Konferenzzentrum Shinagawa in Tokio statt.

