RF IDeas Inc., der Innovationsführer und Hersteller von Lesegeräten für Mitarbeiterausweise in Anwendungsbereichen wie Computerzugriff, Identifizierung, Nutzerauthentifizierung bei Druckvorgängen (Pull Printing) und Arbeitszeiterfassung, präsentiert pcProx® Plus BLE mit Bluetooth®-Low-Energy-Technologie für mobile Anwendungen.

Bei pcProx® Plus BLE von RF IDeas handelt es sich um ein programmierbares Kartenlesegerät mit Doppelfrequenz und Bluetooth-Low-Energy-Technologie. Das Lesegerät bietet sämtliche Vorteile eines Näherungslesers (125 kHz), kontaktloser Chipkarten (13,56 MHz) sowie Bluetooth-fähiger Geräte in derselben Lösung. Je nach Anwendungssoftware auf Seiten des Endanwenders kann auf pcProx Plus BLE die Beacon-Technik mit Bluetooth Low Energy für diverse Anwendungsfälle wie Standorterkennung und Artikelverfolgung konfiguriert werden. Außerdem können mit Bluetooth-Low-Energy-Technik ausgerüstete Mobilgeräte zur sicheren Authentifizierung und Identifizierung genutzt werden, was für Anwendungen im Gesundheitswesen ideal ist.

RF IDeas wird zudem die folgenden neuen Produkte vorstellen:

pcProx 13.56 MHz Nano: Dieses ultrakompakte Lesegerät ist jetzt für mobile oder eingebettete Anwendungen verfügbar und eignet sich ideal für mobile Workstations oder portable Anwendungen am Krankenbett.

Dieses ultrakompakte Lesegerät ist jetzt für mobile oder eingebettete Anwendungen verfügbar und eignet sich ideal für mobile Workstations oder portable Anwendungen am Krankenbett. pcProx Plus SP : Dieser Ausweisleser eignet sich für sichere Druckanwendungen, integrierte Installationen und verschiedene externe Einbaukonfigurationen und ist hervorragend in Bezug auf garantierte Konformität mit den strengen HIPAA-Vorschriften im Gesundheitswesen. (Der Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 wurde US-Kongress beschlossen und signed vom US-Präsidenten Bill Clinton 1996 beschlossen.)

: Dieser Ausweisleser eignet sich für sichere Druckanwendungen, integrierte Installationen und verschiedene externe Einbaukonfigurationen und ist hervorragend in Bezug auf garantierte Konformität mit den strengen HIPAA-Vorschriften im Gesundheitswesen. (Der Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 wurde US-Kongress beschlossen und signed vom US-Präsidenten Bill Clinton 1996 beschlossen.) pcProx Plus: Dieses pcProx-Plus-Lesegerät mit Doppelfrequenz ist jetzt mit vier Ausweiskonfigurationen erhältlich, was bei einer Zusammenlegung von Krankenhaussystemen besonders wichtig wird.

"Die diesjährige HIMSS-Konferenz wird für RF IDeas besonders spannend, denn wir bieten eine erste Vorschau auf unser neues Gerät pcProx Plus BLE mit Bluetooth®-Low-Energy-Technologie für mobile Anwendungen", sagte Präsident David Cottingham. (Die Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) ist eine US-amerikanische Nonprofitorganisation, die sich der Verbesserung der Gesundheitspflege widmet.) "Wir freuen uns sehr auf die Vorführungen und Präsentationen für Besucher unseres Standes, so dass wir ihnen die vielfältigen Anwendungsbereiche der Lesegeräte von RF IDeas im gesamten Gesundheitswesen vorstellen können."

Die HIMSS17, die vom 19. bis 23. Februar in Orlando, Florida (USA) stattfindet, ist die Jahrestagung und Messe der Healthcare Information and Management Systems Society. RF IDeas und Partnergesellschaften sind am 20. und 21. Februar an ihrem wie ein Kinosaal eingerichteten Stand anzutreffen. Gemeinsam mit Amico Corporation, Identity Automation, KSI, Micro FocusPrinterLogicund Sharp wird RF IDeas etwa Authentifizierungslösungen für sicheres Drucken, Authentifizierungslösungen für den Arbeitsplatz sowie Authentifizierungsanwendungen für mobile Workstations vorführen. Die Standnummer von RF IDeas ist 443.

Über RF IDeas

RF Ideas, Inc., ist ein führendes Unternehmen für Mitarbeiterausweise und Ausweisleser im Gesundheitswesen, in Produktionsstätten, Regierungsbehörden und Wirtschaftsunternehmen. Durch Partnerschaften mit führenden Technologieunternehmen ermöglichen die Lesegeräte von RF IDeas innovative Lösungen für Identifizierung und Zugriffsverwaltung, sicheres Drucken, Mobilität, Anwesenheitsnachweis und andere Anwendungen, die eine Authentifizierung verlangen. RF IDeas ist ein Tochterunternehmen von Roper Technologies. Weitere Informationen über Lösungen von RF IDeas finden Sie im Kompetenzzentrum unter https://www.rfideas.com/knowledge-center.

RF IDeas® und pcProx® sind eingetragene Warenzeichen von RF IDeas, Inc. Die Bluetooth®-Wortmarke und die entsprechenden Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von Bluetooth SIG, Inc., und deren Verwendung durch RF IDeas erfolgt unter Lizenz. Alle anderen Warenzeichen, Dienstleistungsmarken und Produkt- oder Servicenamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

