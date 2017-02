Penny schlägt nach dem Ende der Plastiktüte ein weiteres Kapitel seiner "Enthüllungsgeschichten" auf: Ab Ende März startet der Discounter damit, sukzessive nur noch Bananen zu verkaufen, die nicht in Folie eingeschweißt sind. Los geht es mit den Penny-Märkten in Norddeutschland - bis Juni folgen dann sämtliche 2.150 Filialen in Deutschland....

