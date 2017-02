Die Southern Hemisphere Association of Fresh Fruit Exporters (SHAFFE, Vereinigung der Obstexporteure der Südhemisphäre) hat Alan Pollard von Pipfruit New Zealand zu dem neuen Präsidenten der Vereinigung gewählt. Die Wahl fand während der Jahreshauptversammlung der Vereinigung, am 9. Februar 2017, in Berlin, während der 25. Fruit Logistica statt. Bildquelle:...

