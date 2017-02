Moneycab.com: Herr Ackermann, die Bank Coop hat mit 45,7 Mio. Franken im letzten Jahr etwas mehr verdient als 2015. Der Geschäftsertrag stieg um 0,8%, der Geschäftserfolg um 0,1%. Wie werten Sie das Resultat?

Hanspeter Ackermann: Wir haben 2016 eine starke operative Leistung gezeigt, auf die wir stolz sein dürfen. Die Bank Coop hat den Erfolg des ersten Halbjahres 2016 fortgeschrieben und im zweiten Halbjahr 2016 sogar nochmals zugelegt. Wir sind auf dem richtigen Weg.

Das Resultat ist in erster Linie dem Zinsgeschäft zuzuschreiben. Wie kam es zur Steigerung des Netto-Erfolgs um 4,2% beim wichtigsten Ertragspfeiler der Bank Coop?

Massgeblich für die starke Leistung im Zinsdifferenzgeschäft waren ertragssteigernde und risikolimitierende Entscheidungen im Rahmen unseres Bilanzstrukturmanagements. So konnten wir beispielsweise den Zinsaufwand senken. Einerseits haben wir die Spargeldkonditionen an die Marktverhältnisse angepasst. Andererseits haben wir unsere Refinanzierungsstruktur verändert. Einen positiven Beitrag zur starken Ertragsentwicklung in unserem Kerngeschäft hat aber auch das solide Wachstum unseres Geschäftsvolumens und damit auch der Anstieg der Zinserträge geleistet.

Die Hypothekarforderungen legten um weitere 2,0% auf nun 14,1 Mrd. Franken zu. Wie beurteilen Sie die Zinsentwicklung der letzten Monate

Unsere Kreditvergabe konnten wir im zweiten Halbjahr 2016 aufgrund der leicht anziehenden Bautätigkeit für Wohnungen und Geschäftsflächen in der Schweiz nochmals steigern. Gedämpft wurde unser Wachstum durch die weitere Verschärfung des Konditionenwettbewerbs unter den inländischen Banken und durch zunehmende ausserplanmässige Amortisationen von Hypotheken durch Immobiliengesellschaften. Entscheidend ist für uns, dass wir bei der Vergabe von Hypotheken keine Kompromisse eingehen.

"Wer bei der Tragbarkeit ans Limit geht, kann bei steigenden Zinsen oder einer Änderung der Lebensumstände schnell in Schwierigkeiten bei den Ratenzahlungen geraten. Das wollen wir verhindern."

Hanspeter Ackermann, CEO Bank Coop

Raiffeisen hat vorerst einen Rückzieher bei der angekündigten Lockerung der Hypothekenvergabe gemacht. Wie sehen Sie die Situation bezüglich der Tragbarkeitsregeln?

An die Tragbarkeit stellen wir hohe Ansprüche - auch zum Schutz der Kunden. Denn wer bei der Tragbarkeit ans Limit geht, kann bei steigenden Zinsen oder einer Änderung der Lebensumstände schnell in Schwierigkeiten bei den Ratenzahlungen geraten. Das wollen wir verhindern.

Im vergangenen Jahr haben Sie die digitale Hypothek lanciert. An wen richtet sich die "DigiHyp" und wie wurde sie von den Kunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...