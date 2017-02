Gier, Maßlosigkeit, Opportunismus - zehn Jahre nach der Finanzkrise langen Konzernlenker wieder schamlos hin. Braucht es Gesetze gegen leistungslose Selbstbelohnung? Oder können Investoren der Raffsucht ein Ende setzen?

Den Mann, der von Erfolg zu Erfolg eilte und den weltgrößten Autobauer führte, der sich gern im Rampenlicht sonnte und mehr verdiente als je ein Dax-Manager zuvor - es gibt ihn nicht mehr. Seit der Abgasskandal die Konzerngeschichte von VW verdüstert, ist Martin Winterkorn abgetaucht. Nur einmal, Mitte Januar, kann er die Öffentlichkeit nicht meiden; die Abgeordneten des Bundestages haben ihn vor den Untersuchungsausschuss nach Berlin zitiert. Statt seiner Adjutanten hat Winterkorn zwei Anwälte dabei. Der vormals größte aller Dax-Chefs sitzt da wie auf einer Anklagebank, erklärt wortkarg und leise, was er nicht wusste, nicht sagen darf, nicht sagen will. Und gibt dann, in einem Nebensatz nur, in einem kleinen Augenblick preis, was die Demission ihn gekostet hat, der Abtritt von der Macht, der Fall in die Bedeutungslosigkeit: "Dieser Schritt", sagt Winterkorn, "war der schwerste meines Lebens."

An seinem Ruhegehalt kann's nicht liegen. Während VW immer neue Milliarden für Strafen und Entschädigungen begleichen muss, kassiert der Exchef 3100 Euro Rente - am Tag. Als Gesicht der Gier ist der abwesende Herr Winterkorn daher ziemlich präsent in diesen Wochen. Kein anderer personifiziert eine abgehobene Businesselite so gut wie er. Als Winterkorn noch Chef war, soll VW ihm nicht nur ein fürstliches Gehalt gezahlt, sondern auch eine Luxusresidenz zum Spottpreis vermietet und seinen Koi-Karpfen-Tümpel mit einer Heizung versehen haben. Klecker-Boni, sozusagen.

Nicht nur Winterkorn steht unter Raffgier- und Selbstbedienungsverdacht. Teile des VW-Vorstands haben auf dem Höhepunkt der Abgaskrise nicht mal im Traum daran gedacht, auf ihre Boni zu verzichten. Die von Daimler abgeworbene Ethikwächterin Christine Hohmann-Dennhardt sahnt nach nur wenigen Monaten Tätigkeit rund zwölf Millionen Euro Abfindung ab. Währenddessen ringen Management und Gewerkschaften um einen Zukunftspakt, der den Arbeitern Einschnitte abverlangt.

Kein Wunder, dass das Thema der Mangergehälter zurück auf der politischen Agenda ist. "Wenn ein Konzernchef verheerende Fehlentscheidungen trifft, dafür noch Millionen an Boni kassiert, eine Verkäuferin dagegen für eine kleine Verfehlung rausgeschmissen wird, dann geht es nicht gerecht zu", trompetet Martin Schulz. Der SPD-Kanzlerkandidat will "Gerechtigkeit" zu einem dominierenden Wahlkampfthema machen und Merkels Weiter-so-Union mit "Ungleichheit" vor sich hertreiben. Dabei wähnten die bürgerlichen Parteien das Thema bereits abgeräumt. Zuletzt hatten Boni-Banker mit ihren astronomischen Erfolgsprämien 2008 die Gemüter erregt.

Seitdem ist viel passiert, an der Oberfläche. Ein Gesetz zur Offenlegung von Vorstandsgehältern hat die Transparenz erhöht. Große Investoren geben Richtlinien zur Angemessenheit vor. Aufsichtsräte verpflichten sich im Corporate-Governance-Kodex zur Mäßigung. Allein, geholfen hat es nicht. "Meine Hoffnung war, dass finanzielle Schamlosigkeiten das Licht scheuen würden", sagt Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD), die das Gesetz als Justizministerin initiiert hat: "Wie es scheint, gibt es nicht allzu viel Scheu.". Was Zypries nicht sagt: Auch Mitglieder der niedersächsischen Landesregierung im VW-Aufsichtsrat haben die überzogenen Vorstandsgehälter abgenickt.

Dass die SPD das Thema nun politisch auszubeuten versucht, ist ihr dennoch nicht vorzuwerfen. Schulz ist clever genug, nicht "die Armen" zu thematisieren, zu denen sich die meisten Deutschen nicht zählen wollen. Stattdessen hebt er auf eine "Gerechtigkeitslücke" zwischen "hart arbeitenden" Normalarbeitnehmern und Managern ab, die dreist genug sind, sich auch noch für ihre schlimmsten Fehlleistungen honorieren zu lassen. Schulz weiß dabei die Forschung auf seiner Seite: Ungleichheit schwächt den sozialen Zusammenhalt, spaltet die Bevölkerung und befördert "soziale Schließungen" - etwa in Form einer Businesselite, die sich den Sozialstaat ersparen kann. Eine Entwicklung, die sogar die Ratingagentur Standard & Poor's besorgt: Komme es zu einer anhaltenden Konzentration der Einkommen, so ihr ökonomisches Argument, bleibe die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen aus.

Goldregen für Manager

Vor allem aber untergräbt weitgehend anstrengungslos erworbenes Kapitalvermögen das Fundament der bürgerlich eingerichteten Marktgesellschaft. Sie setzt das meritokratische Prinzip ("Leistung muss sich lohnen") außer Kraft, das Liberalen seit 200 Jahren als Legitimitätsgrund von Ungleichheit dient. Spätestens seit der "Umschlag von einer Leistungs- in eine Besitzgesellschaft" droht, so der Soziologe Steffen Mau, und seit von einer "Entmarktlichung" der Privilegierten die Rede sein kann, so Maus Kollege Sighard Neckel, sind Managergehälter, die den kurzfristigen (Börsen-)Erfolg prämieren und nicht unternehmerische Führungskunst, auch politisch begründungspflichtig. Dabei geht es nicht um die Höhe allein, wohlgemerkt, sondern in erster Linie um den feinen Unterschied zwischen einem angemessenen und einem vermessenen Lohn.

Vermessenheit - nach Winterkorn fällt einem dabei sogleich Carsten Kengeter ein. Schon als der Chef der Deutschen Börse noch das Investmentbanking der Schweizer UBS führte, war seine Entlohnung Gegenstand öffentlicher Debatten. Kengeter hätte also vorgewarnt sein können. Nun steht ihm Ärger ins Haus, weil ihm der Aufsichtsrat Ende 2015 ein millionenschweres Aktienpaket zugeschanzt hat. Da Kengeter zu diesem Zeitpunkt womöglich bereits über die Fusion mit der Londoner Börse verhandelte, ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Insiderhandel. Gut möglich, dass Kengeter damit das Aus für den Zusammenschluss einläutet.

Auch Wolfgang Reitzle setzt sich dem Verdacht der unangemessenen Selbstbereicherung aus. Zehn Jahre hat er Linde von Erfolg zu Erfolg geführt. Als Aufsichtsratschef zerstört er nun sein Denkmal und treibt den Gasekonzern in die Arme des US-Konkurrenten Praxair. Kritiker vermuten dahinter nicht zuletzt Privatinteressen: Als Vorsitzender des Linde-Kontrollgremiums kassiert Reitzle 460.000 Euro im Jahr; als "Chairman" des fusionierten Unternehmens würde er wohl das Zehnfache einstreichen. Geld, das er gut gebrauchen kann. Sein Faible für hochpreisige Luxusgüter und Autos ist kein Geheimnis, auch das Weingut in der Nähe des toskanischen Lucca will unterhalten werden. Da Reitzle kurz vor Bekanntwerden der Fusion für eine halbe Million Euro Linde-Aktien gekauft hat, ermittelt die Finanzaufsicht BaFin.

Auch die Pläne von Metro-Chef Olaf Koch für die Aufspaltung des Handelskonzerns in einen Lebensmittelspezialisten und einen Elektronikhändler haben einen hübschen Nebeneffekt: Sie lösen Bonuszahlungen in Höhe von 47 Millionen Euro für rund 400 Metro-Führungskräfte aus, darunter rund 16,6 Millionen Euro für Koch und seine Vorstandscrew. Die Metro wiegelt ab: Das Geld wäre auch ohne Aufspaltung geflossen, wenn auch ein paar Monate später. Aktionärsvertreter besänftigt das nicht. Von einem "Vergütungs- und Gebührenschlachtfest"' war auf der Hauptversammlung die Rede, von einem "Goldregen" für Manager. Auch die Mitarbeiter sind zornig. Während die Beschäftigten der angeschlagenen Metro-Tochter Real 2016 Einschnitte beim Urlaubs- und Weihnachtsgeld akzeptieren mussten, würden sich die Manager nun "mit Geld zuschütten", schreiben Real-Mitarbeiter bei Facebook: "Ein Skandal."

Auch in der zweiten Reihe der Unternehmen lässt sich gut hinlangen. Jenoptik-Chef Michael Mertin etwa hat bis 2014 sieben Mal hintereinander sein selbst gesetztes Ziel verfehlt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...