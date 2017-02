Kerzers - Die Riesenborkenratten ziehen im Papiliorame in Kerzers ein. Die niedlichen Tiere haben in diesen Tagen ihr Quartier im Nocturama bezogen. Offenbar gefällt es ihnen so gut, dass sie sich bereits während der Akklimatisierungsphase vermehrt und drei Jungtiere geboren haben.

Riesenborkenratten (Phloemys pallidus) sind anders als man sich gemeinhin eine Ratte vorstellt. Besucher, die im Papiliorama in Kerzers auf die Tiere stossen und auf einen jungen Pandabären tippen, liegen vor allem in der Grösse falsch. Die Borkenratte ähnelt nämlich eher einer Mischung aus Maus und Pandabär. Während Pandas aber bis zu 100 Kilogramm schwer werden, bleiben die niedlichen Borkenratten mit einem Gewicht von 2,5 Kilogramm doch eher klein.

Mini-Pandas haben bereits Nachwuchs bekommen



