Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MAUT - Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags hält auch den aktuellen Kompromiss zur Pkw-Maut für unvereinbar mit dem EU-Recht. Das geht aus einem Gutachten hervor, das der FAZ vorliegt. Darin heißt es, die Mautpläne stellten "eine mittelbare Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit" dar - zu Lasten von Ausländern, die nicht in Deutschland steuerpflichtig sind und deshalb auch nicht über die Kraftfahrzeugsteuer von den Mautkosten wieder entlastet werden können, wie es für deutsche Autofahrer vorgesehen ist. "Unionsrechtlich anerkannte Rechtfertigungsgründe" für eine solche Diskriminierung sehen die Fachleute keine. (FAZ S. 15)

EINLAGENSCHUTZ - Die Einlagen von Bund, Ländern und Gemeinden bei privaten Banken werden künftig nicht mehr durch den freiwilligen Sicherungsfonds der Institute geschützt sein. Das Gleiche gilt für bankähnliche Kunden wie zum Beispiel Vermögensverwalter oder Finanzholdinggesellschaften. Guthaben von Banken sind schon bisher nicht geschützt. Am umfassenden Schutz für Privatkunden und bestimmten Stiftungen soll sich dagegen nichts ändern. (Börsen-Zeitung S. 5)

EZB - Die Europäische Zentralbank (EZB) plant laut den am Donnerstag veröffentlichten Protokoll vom Januartreffen ihren letzten Tabubruch. Es geht um das billionenschwere Anleihekaufprogramm. In Zukunft könnten die Notenbanker ihr Kaufverhalten verändern und mehr italienische oder spanische Titel und weniger Bundesanleihen kaufen. Zwar sollen diese Änderungen lediglich vorübergehend und limitiert sein, allerdings werteten die Akteure dies als ersten Schritt zum Umbau des sogenannten QE-Programms zu Lasten Deutschlands. (Welt S. 11)

FINANZAUFSICHT - Im Lichte des Brexit denken die EU-Kommission, einige Mitgliedstaaten sowie nationale Behörden über eine Neuordnung der europäischen Finanzaufsicht nach, die weit über einen Umzug der Londoner European Banking Authority (EBA) hinausgeht. Dies ist in Finanzkreisen zu erfahren. Zur Debatte steht demnach eine Zusammenführung der für Banken zuständigen EBA mit der Versicherungsaufsicht EIOPA in Frankfurt. (Börsen-Zeitung S. 3)

VERTEIDIGUNG - Der britische Verteidigungsminister Michael Fallon unterstützt in einem Interview die US-Forderung nach höheren Militärausgaben. Er fordert von den Bündnispartnern mehr Einsatz für die Sicherheit in Europa. Eine europäische Armee lehnt er aber ab. Die größte Bedrohung sieht er derzeit in Moskau - und nicht in Washington. (Handelsblatt S. 8/Welt S. 6)

GRIECHENLAND - Der von CSU-Vize Manfred Weber vorgeschlagene Kurswechsel in der Griechenland-Politik ist in der Union auf Ablehnung gestoßen. "Ich hatte keine Kenntnis davon, und das ist nicht meine Meinung", sagte CSU-Chef Horst Seehofer am Donnerstag der Süddeutschen Zeitung. Die CSU habe "immer Wert gelegt auf die Beteiligung des IWF, um die Stabilitätskultur in Europa zu wahren". Er halte das "nach wie vor für richtig" und wolle "Deutschland keine neue Hypothek auferlegen". In Berlin sagte ein Regierungssprecher, es gebe keine neuen Entwicklungen. Er verwies auf Äußerungen von Steffen Seibert. Der Sprecher von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Montag bekräftigt, dass die Bundesregierung an dem Ziel arbeite, dass sich der Internationale Währungsfonds (IWF) an den Griechenlandhilfen beteilige. Mit Blick auf die laufenden Verhandlungen hatte Seibert gesagt, es sei "gerade in dieser Phase sinnvoll, sich jetzt auf die nächsten Arbeitsschritte zu konzentrieren". (SZ S. 1/Welt S. 9)

EUROPÄISCHES ENGAGEMENT - Zum Auftakt der Münchener Sicherheitskonferenz hat Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) ein größeres außenpolitisches Engagement der Europäischen Union angemahnt. "Es wird höchste Zeit, dass wir uns - neben den vielen Hausaufgaben, die wir innereuropäisch zu erledigen haben - stärker auf die internationale Rolle Europas besinnen", schrieb Schäuble in einem Gastbeitrag für die Zeitungen der Funke Mediengruppe. Europa habe sich "viel zu lange darauf verlassen", dass im Fall von Krisen und Konflikten die Vereinigten Staaten einspringen und Defizite europäischen Handlungswillens und europäischer Handlungsfähigkeit ausgleichen würden. "Aber immer mehr Amerikaner fragen, nicht zu Unrecht und nicht erst seit den jüngsten Präsidentschaftswahlen, ob Verpflichtungen und Verantwortung im transatlantischen Bündnis angemessen verteilt sind", kritisierte der Minister.(Funke Mediengruppe)

WEHRETAT - Angesichts der Forderungen der US-Regierung nach einem größeren NATO-Engagement hat der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels (SPD), eine deutliche Steigerung des deutschen Verteidigungsetats angemahnt. "Die Bundeswehr muss endlich komplett ausgestattet werden, personell wie materiell. Allein dafür würden 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung benötigt. Das ist realistisch", sagte Bartels der Bild-Zeitung. Den Etat auf 2 Prozent des Inlandsproduktes zu steigern hält Barrels dagegen für nicht machbar. "Den Wehretat einfach schnell verdoppeln hilft wenig", sagte der Wehrbeauftragte. "Unsere Militärbürokratie könnte das Geld gar nicht ausgeben. Mit den Strukturen von heute bekommt man leider gar nichts schnell hin."

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2017 00:06 ET (05:06 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.