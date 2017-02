Der Dax tritt vor dem Börsenstart auf der Stelle. Mit Spannung wird aber der Kursverlauf der Allianz-Aktie erwartet. Das Unternehmen hat gestern Zahlen vorgelegt und ein milliardenschweres Rückkaufprogramm angekündigt.

Der Dax hat am Donnerstag gegenüber der Wall Street weiter an Boden verloren. Während die New Yorker Börsen im frühen Handel erneut Rekordhochs erreichten, kam der deutsche Leitindex den Tag über nicht auf Touren. Er beendete den Handel 0,3 Prozent tiefer bei 11 757 Punkten. Den Abstand auf seinen Rekordstand von 12 390 Punkten erhöhte er damit wieder auf mehr als 600 Punkte.

Auch am heutigen Freitag dürfte sich zum Handelsstart daran wenig ändern. Der deutsche Leitindex notiert vorbörslich bei 11.759 Zählern und damit in der Nähe des gestrigen Schlussstandes.

Mittlerweile droht das bisherige Jahreshoch von 11 893 Punkten zu einer hohen Hürde zu werden. Den Experten des Börsenstatistik-Magazins Index-Radar schwant deshalb nichts Gutes: "Je länger ein Ausbruch auf sich warten lässt, desto ungeduldiger werden die Anleger", warnten sie in einem aktuellen Kommentar und sprachen deshalb von einer wachsenden Korrekturgefahr.

Dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...