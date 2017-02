The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.02.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.02.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA BD26 XFRA DE0001119568 BRD USCHAT.AUSG.16/04 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A0KPQA1 DG HYP IS.A.938 BD00 BON EUR N

CA MCWB XFRA DE000A1C92S3 METRO FINANCE 10/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1CR925 WL BANK AG IS.R180 BD00 BON EUR N

CA 5F5R XFRA DE000A1MLU18 FMS WERTMGMT MTN 12/17 BD00 BON EUR N

CA TVDA XFRA DE000A1PGRG2 TRAVEL24.COM 12/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK8PWS9 DEKABANK DGZ HYP.PF.2085 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0ALH5 LBBW IS.R.8520 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS0854758868 EIB EUR.INV.BK 12/17 FLR BD00 BON GBP N

CA XFRA XS1132170579 DT.BK.LOND.MTN.14/19 BD00 BON INR N

CA XFRA XS1212788472 DT.BK.LOND.MTN.15/20 BD00 BON INR N

CA NS07 XFRA DE0001590651 NIEDERS.SCH.A.07/17 S205 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4KV9 HSH NORDBANK ZS 19 13/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA US222213AE07 CEB 12/17 BD01 BON USD N

CA XFRA US3137EADT30 FED. HOME LN MTGE 14/17 BD01 BON USD N

CA MQQB XFRA US55608RAA86 MACQUARIE BK 12/17 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS0592653850 BNP PARIBAS 11/17 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA GE7D XFRA XS0655700762 GRUPO ELEKTRA 11/18 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0747231362 UBS AG JERSEY 12/22 FLR BD01 BON USD N

CA LTNB XFRA XS0747927746 LETTLAND 12/17 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0748305017 QNB FINANCE 12/17 MTN BD01 BON USD N

CA QACK XFRA XS0748955142 BARC 12/17 MTN BD01 BON EUR N

CA BN0M XFRA XS1020295264 B.N.G. 14/17 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1090783959 DT.BK.LOND.MTN.14/19 BD01 BON TRY N