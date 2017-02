FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.02.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 20.02.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.02.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

VA9 XFRA IT0000064516 CREDITO VALTELLINESE

3SE XFRA GB00B1ZBLD47 SEPURA PLC LS -,000005

FJFF XFRA DE000A0MUQ14 AMPEGA BALANCED 1