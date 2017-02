FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

AP2 XETR US0382221051 APPLIED MATERIALS INC. 0.094 EUR

IFX XETR DE0006231004 INFINEON TECH.AG NA O.N. 0.220 EUR

FEV XETR DE0005774103 FORTEC ELEKTRO. O.N. 0.600 EUR