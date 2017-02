Liebe Leser,

wie viele Schweizer Unternehmen kennen Sie eigentlich? Okay, Nestlé kennt jeder. Doch was ist mit Georg Fischer? Wenn ich Ihnen jetzt erzähle, dass sich die Aktie von Georg Fischer in weniger als zehn Jahren fast verachtfacht hat, werden Sie sicher hellhörig. Hinzu kommt, dass Georg Fischer kein Zocker-Papier, sondern ein grundsolider Maschinenbauer ist. Neugierig geworden? Lesen Sie unsere Analyse!

Gute Aufträge sorgen für Wachstum

Georg Fischer (GF) konzentriert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...