DAX- Kurzfristig auf Konsolidierungskurs (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts/Abwärts Rückblick: Der DAX eröffnete gestern etwas schwächer und gab danach auch weiter ab. Er fiel späten Handel auf ein Tagestief bei 11.727 Punkten. Erst danach erholte sich der Index etwas. Dabei näherte er sich dem ganz kurzfristigen Abwärtstrend an, erreichte ihn aber nicht ganz. Die ersten Kurse heute Morgen deuten an, dass sich der Index zunächst noch weiter von diesem Abwärtstrend bei aktuell 11.784 Punkten entfernt. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.10 Uhr): Der DAX sollte zunächst seine Konsolidierung fortsetzen. Dabei müsste mit Abgaben in Richtung 11.700 Punkte gerechnet werden. Ein Ausbruch über den kurzfristigen...

