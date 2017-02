Die britische Investmentbank HSBC hat Air France-KLM von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 4 auf 6 Euro angehoben. Die Bilanzvorlage für 2016 habe drei positive Überraschungen gebracht, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer Studie vom Freitag. So seien die Ergebnisse selbst besser ausgefallen. Vor allem zeichne sich aber ab, dass sich der Schwund der Erträge je Sitzkilometer im Januar abgeschwächt habe. Obendrein sinke das Pensionsdefizit der Franzosen, so Lobbenberg./ag/ajx

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0005 2017-02-17/08:23

ISIN: FR0000031122