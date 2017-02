Investoren sehen derzeit sowohl Risiken als auch Chancen, doch anscheinend ging die jüngste Rekordjagd einigen Anlegern doch zu weit, und so beschlossen sie Gewinne mitzunehmen, daher endeten die europäischen Börsen gestern mit leichten Abschlägen, der EuroStoxx ging 0,4% tiefer aus dem Handel, der DAX gab 0,3% ab. Fundamental hatte sich nichts geändert, aber nach dem großen Optimismus kamen wieder die Stimmen der Mäßigung stärker zur Geltung. Besonders die Finanztitel litten unter Gewinnmitnahmen, der EuroStoxx Bankenindex musste 0,9% abgeben, Deutsche Bank fiel 1,9% und Commerzbank 2,5%. Der von GM geplante Verkauf von Opel an Peugeot stößt vor allem in der Deutschen Politik auf Widerstand, die PSA-Aktie verlor gestern 0,2%,...

