FRANKFURT (Dow Jones)--Die Essilor International SA hat ihr im Jahresverlauf zweimal gestutztes Umsatzziel geschafft. Der Gewinn nach Dritten wuchs um 7,4 Prozent, wie der Brillenglas- und Kontaktlinsenhersteller mitteilte. An dieser Entwicklung will das Unternehmen seine Aktionäre mit einer um 35 Prozent höheren Dividende teilhaben lassen.

Für 2017 erwartet der Konzern aus Charenton-le-Pont vor allem dank der Fusion mit der italienischen Luxottica eine gute Entwicklung. Der Umsatz soll auf bereinigter Basis um 3 bis 5 Prozent steigen.

2016 wuchs er bereinigt um 3,6 Prozent, "berichtet" legte er um knapp 6 Prozent auf rund 7,12 Milliarden Euro zu. Geholfen haben dabei gute Geschäfte in schnell wachsenden Märkten sowie in Europa. Der Konzern hatte seine Erwartung im November wegen eines "temporären Abschwungs" im größten Konzernmarkt USA und in mehreren anderen Ländern gesenkt und nur noch rund 3,5 Prozent Umsatzplus in Aussicht gestellt.

Nach Dritten stand unter dem Strich ein Gewinn von 813 nach 757 Millionen Euro. Fortschritte machte Essilor auch beim freien Cashflow, er stieg um 3,8 Prozent auf 900 Millionen Euro. Die Aktionäre sollen den Angaben zufolge eine Dividende von 1,50 Euro je Anteil erhalten.

Vor allem dank der Mitte Januar angekündigten Fusion mit der italienischen Luxottica eröffnen sich laut CEO Hubert Sagnieres "aufregende neue Aussichten".

Die neue "EssilorLuxottica" wird mit mehr als 140.000 Mitarbeitern einen Umsatz von über 15 Milliarden Euro erwirtschaften und in mehr als 150 Ländern präsent sein.

Dividendenvorschlag übertrifft Erwartungen

Bei Essilor stehe zwar die angestrebte Fusion mit Luxottica aus Sicht des Marktes "eindeutig im Rampenlicht", sagte ein Händler. Der Ausblick auf 2017 und die Dividende für 2016 dürften dennoch den Aktienkurs stützen. Essilor hat für 2017 ein flächenbereinigtes Wachstum von 3 bis 5 Prozent in Aussicht gestellt. "Wir haben mit einer vorsichtigeren Prognose von 3,5 Prozent gerechnet nach wiederholten Enttäuschungen durch Essilor", sagte der Händler.

Auch die Dividende liege mit 1,50 Euro je Aktie über seiner Erwartung von 1,30 Euro. Auch die Erwartungen anderer großer Häuser bezüglich der Dividende lagen niedriger: Die Schätzung von HSBC lautete auf 1,28 Euro je Aktie, bei UBS und Morgan Stanley auf 1,22 Euro je Anteilsschein.

