DAX-Analyse am Morgen: Rückfall in alte Muster?

Nachdem am Mittwoch ein Fünkchen Hoffnung für den deutschen Leitindex aufflammte, herrschte am gestrigen Donnerstag bereits wieder überwiegend Ernüchterung. Zwar startete der DAX noch erfolgversprechend nur knapp unter dem Vortagesniveau und kletterte anschließend zügig auf das Tageshoch bei 11.815 Punkten, doch im weiteren Verlauf bröckelten die Kurse sukzessive ab, sodass am Ende des Tages ein Minus von 0,3% auf 11.757 Zähler zu Buche stand.

Die deutschen Blue Chips sind damit nun zunächst auf die kleine Volumenkante im Bereich von 11.725/11.750 Punkten zurückgefallen, drehten an dieser Unterstützung aber zunächst erfolgreich nach oben ab. Test (vorerst) bestanden, lautet demnach das Resumee vor dem heutigen Freitag. Allerdings muss auch konstatiert werden, dass die Divergenz zur Wall Street noch einmal größer geworden ist, denn alle wichtigen US-Indizes markierten gestern zum Auftakt weitere Allzeithochs. Für den DAX wird es hingegen allmählich eng:

Den vollständigen Artikel lesen ...