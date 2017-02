FMW-Redation

Für den Dax kommt es heute darauf an! Hält die Unterstützung in der Zone 11720/30 - so wie gestern, als der Index einmal mehr dieses Niveau verteidigen konnte? Nachdem die US-Indizes gestern mehr oder weniger stagnierten, den Siegeslauf der letzten Tage jedoch nicht fortsetzen konnten, wird sich heute zeigen, welche innere Verfassung der deutsche Leitindex derzeit hat. Seit Tagen performt der Dax schwächer als die US-Indizes - das macht vor dem Hintergrund Sinn, dass die von Trump versprochene Steuersenkung, die letztlich die Trump-Rally der US-Aktieninidzes befeuert hat, für deutsche Unternehmen eher nachteilig ist. Trumps Protektionismus besteht wohl nicht nur darin, Importzölle einzuführen, sondern durch Senkung von Abgaben aller Art die Wettbewerbsposition amerikanischer Unternehmen zu stärken, auf ...

