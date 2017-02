Köln (ots) -



- Re-Rendez-Vous" ist ein technisch aufwendiges Remake des Kurzfilm-Klassikers "C'était un rendez-vous" (auf Deutsch: "Es war ein Stelldichein") aus dem Jahre 1976 von Claude Lelouch



- Der Kamerawinkel lässt sich ganz einfach mit der Computer-Maus ändern - für einen kompletten Rundumblick



- Das 360-Grad-Video kann auch mit einem virtuellen Headset betrachtet werden



Der französische Kurzfilm "C'était un rendez-vous" - auf Deutsch etwa: "Es war ein Stelldichein" - von Claude Lelouch ist ein Klassiker aus dem Jahre 1976. Gezeigt wird die halsbrecherische Fahrt eines Autos durch das frühmorgendliche Paris. Nun hat Ford, 41 Jahre nach der Premiere des im Original rund achtminütigen Films, ein technisch aufwendiges Remake namens "Re-Rendez-Vous" produziert - es handelt sich dabei um ein interaktives, rund 1:35 Minuten langes 360-Grad-Video mit dem leistungsstarken Ford Mustang GT an Original-Schauplätzen in Paris. Der Kamerawinkel lässt sich ganz einfach mit der linken Maustaste des Computers ändern - für einen kompletten Rundumblick. Dies der Link auf das Video: https://youtu.be/3Gy1z_dlEf0



Das Ford-Remake wurde von GTB (WPP-Agentur-Partner von Ford) in Zusammenarbeit mit Claude Lelouch konzipiert. Die rasante Fahrt im Mustang GT führt unter anderem zum Pariser Triumphbogen und zur Basilika von Sacré-Coeur auf dem Montmartre. Am Steuer: eine Frau. Die Planung der Strecke an Original-Schauplätzen war eine echte Herausforderung, da einige Straßen, über die Lelouch 1976 jagte, inzwischen nicht mehr existieren beziehungsweise nicht mehr von Autos befahren werden dürfen.



"Re-Rendez-Vous" kann als 360-Grad-Video auch auf mobilen Geräten oder mit einem virtuellen Headset betrachtet werden.



Das Original ist rund acht Minuten lang



Der knapp achtminütige Original-Film zeigt die halsbrecherische Fahrt eines Autos durch das frühmorgendliche Paris an einem Sonntag im August. Am Steuer: der Meister selbst. Lelouch behauptete damals, auf der Strecke von der Porte Dauphine bis zur Sacré-Coeur auf dem Montmartre Spitzengeschwindigkeiten von zum Teil mehr als 200 km/h erreicht zu haben. Die Kamera war an der Stoßstange angebracht und das Material blieb weitgehend ungeschnitten. Der Titel des Films "C'était un rendez-vous" spielt auf die Schluss-Szene an, in der das Auto vor Sacré-Coeur stoppt, Lelouch aussteigt, auf die ihm entgegenkommende Frau - seine damalige Lebensgefährtin Gunilla Karlzen - zuläuft und sich beide umarmen.



Lelouch: "Ich bekomme eine Gänsehaut"



"Ich bekomme eine Gänsehaut, wenn ich die Bilder der Stoßstangen-Kamera sehe", sagt Filmmacher Claude Lelouch heute. "Der 360°-Kamerawinkel und die Wiedergabe des Remakes mittels Virtual-Reality - das ist spektakulär!"



"Der Ford Mustang ist ein Symbol für Freiheit und Fahrspaß. Der kultige Kurzfilm von Claude Lelouch war die perfekte Vorlage, um diesen Geist für ein neues Publikum in einem technisch zeitgemäßen Video zu transportieren", so Anthony Ireson, Direktor, Marketing-Kommunikation, Ford Europa.



Ford Mustang GT ist selbst eine Ikone



Der Ford Mustang GT ist selbst eine Ikone - er ist wahlweise als Fastback oder als Convertible erhältlich. Fast 23.000 Exemplare wurden in Europa bereits verkauft und bestellt, seit das Modell diesseits des Atlantiks im Jahr 2015 auf dem Markt eingeführt wurde. Der Ford Mustang GT erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h und beschleunigt von null auf 100 km/h in unter fünf Sekunden. Sein kraftvoller 5,0-Liter-V8-Motor bietet eine Leistung von 310 kW (421 PS)*1).



