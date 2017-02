Schwache Vorgaben von den amerikanischen Börsen drückten den DAX am Donnerstag in die Verlustzone. Damit setzt der Index seine Konsolidierung fort. Gerade der negative Verlauf am Nachmittag zeugt von der zunehmenden Abgabebereitschaft der Investoren. Dies könnte den DAX zum Wochenausklang weiter und Druck setzen. Von Franz-Georg Wenner

