Frankfurt - Mit den gestrigen Emissionen in Spanien und Frankreich wurden die dieswöchigen Primärmarktaktivitäten abgeschlossen und summieren sich auf insgesamt 20 Mrd. EUR, berichten die Analysten der Helaba.Eine solche Größenordnung dürfte in der nächsten Woche wohl kaum erreicht werden - selbst wenn die portugiesische Schuldenagentur heute ankündige, den Auktionstermin am kommenden Mittwoch wahrzunehmen. Bislang fänden sich auf europäischer Seite die Slowakei, Deutschland, Großbritannien und Italien im Kalender. Außerdem stehe die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität mit einer Neuemission in den Startlöchern. Das belgische Schatzamt habe dagegen die ursprünglich für Montag angesetzten OLO-Auktionen abgesagt, da erst in der vergangenen Woche 6 Mrd. EUR über zwei syndizierte Anleihen aufgenommen worden seien. Entsprechend erfolge heute keine Ankündigung eines Zielvolumens.

