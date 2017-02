Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat unmittelbar vor Beginn der Veranstaltung erneut Kritik an US-Präsident Donald Trump geäußert und "klare Worte" verlangt. Zugleich forderte er aber die Europäer dazu auf, ihre eigenen Probleme zu lösen.

"Ich bin nicht sicher, ob irgend jemand diesen Auftritt richtig verstanden hat", sagte Ischinger im ZDF-"Morgenmagazin" zu Trumps Pressekonferenz vom Vortag, bei der der neue US-Präsident eine erste Bilanz gezogen hatte. Das Treffen in München biete nun Gelegenheit, direkt mit Entscheidern des Weißen Hauses zu sprechen. "Wir fangen hier in München an, nicht mehr nur übereinander zu schimpfen, sondern auch miteinander zu reden", meinte Ischinger. US-Vizepräsident Mike Pence, der in München sei, stimme seine Linie mit Trump ab. "Hier sind klare Worte angesagt", meinte Ischinger.

Zugleich forderte er die Europäer dazu auf, "jetzt unsere eigenen Hausaufgaben zu machen, die Europäische Union zu stärken". Ischinger sprach sich auch dafür aus, dass die Europäer das international vereinbarte Ziel, 2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigungsausgaben vorzusehen, "durch ein umfassenderes politisches 3-Prozent-Ziel" ersetzten, in dem dann auch humanitäre und andere Ausgaben zusammengefasst würden.

In diesem Kontext rief der Leiter der Sicherheitskonferenz die europäischen Verantwortlichen in einem Interview zu einer "Revitalisierung der EU" auf. "Wir Europäer müssen in München klar machen, wie wir die Zentrifugalkräfte in Zeiten des Brexits und des Populismus stoppen wollen", sagte er der Rheinischen Post. Die Antwort auf "Amerika zuerst" könne sicher nicht in "weniger EU" bestehen.

Unterdessen mahnte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), der am Freitag ebenfalls an der Konferenz teilnehmen wird, ein größeres außenpolitisches Engagement der EU an. "Es wird höchste Zeit, dass wir uns - neben den vielen Hausaufgaben, die wir innereuropäisch zu erledigen haben - stärker auf die internationale Rolle Europas besinnen", schrieb Schäuble in einem Gastbeitrag für die Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Europäer hätten sich "viel zu lange darauf verlassen", dass die USA bei Krisen einspringen und Defizite europäischer Handlungsfähigkeit ausgleichen würden, kritisierte er.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2017 03:22 ET (08:22 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.