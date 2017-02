Die Insolvenz der südkoreanischen Container-Reederei Hanjin soll komplett vollzogen werden. Das Unternehmen war einmal die größte Reederei des Landes. Wie die gesamte Branche kämpfte es gegen die Überkapazitäten im Containerschiff-Markt.

Die einstmals weltweit siebtgrößte Container-Reederei Hanjin soll als Folge ihrer Insolvenz vor fünfeinhalb Monaten endgültig abgewickelt werden. Das Bezirksgericht in Seoul kündigte am Freitag offiziell die Auflösung des Unternehmens an. Zuvor war das Gericht bereits zu dem Schluss gekommen, der Liquidationswert sei höher, als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...