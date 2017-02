Volkswagen hat auf dem weltgrößten Markt in China weniger Autos zu Jahresanfang verkauft. Auch auf dem Heimatmarkt in Deutschland sank der Absatz. In den USA gab es dagegen trotz Dieselgate einen Sprung.

Ein Absatzrückgang auf dem weltgrößten Pkw-Markt in China hat Volkswagen zu Jahresanfang ausgebremst. Im Januar seien rund um den Globus 495.900 Fahrzeuge der Hauptmarke VW zu den Kunden gerollt, ...

