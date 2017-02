Unterschleissheim - So wie es aussieht, läuft in den USA alles auf eine Konfrontation zwischen US-Präsident Donald Trump und Notenbankchefin Janet Yellen hinaus, so Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank.Mit deutlichen Worten habe sie die Märkte auf bald steigende Zinsen eingestimmt. Ein solcher Schritt nach oben sei unter gewissen Bedingungen auf einer der nächsten Sitzungen "wahrscheinlich angebracht", habe Yellen vor dem Bankenausschuss des US-Senats gesagt. Dazu müssten sich der Arbeitsmarkt und die Inflation im Einklang mit den Erwartungen der Zentralbank entwickeln. Yellen habe hinzugefügt, es sei unklug, die Straffung zu lange hinauszuzögern. Die nächste FED-Sitzung sei für März terminiert. Es sei aber davon auszugehen, dass die Notenbank mit einem Zinsschritt bis Juni warten werde.

