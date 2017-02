Die Seitwärtsbewegung in den Notierungen von Brent und WTI setzte sich bislang auch in dieser Woche fort. Fraglich ist letztlich, welcher Impuls einen Ausbruch in die eine oder andere Richtung durchsetzen könnte. Nachdem die jüngsten Monatsberichte der Opec als auch der IEA zwar bullishe Komponenten beinhalteten aber auch die Skepsis der Händler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...