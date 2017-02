Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat Amtsinhaberin Angela Merkel (CDU) im ZDF-Politbarometer in der persönlichen Beliebtheit deutlich überflügelt, und auch der positive Trend der SPD insgesamt hält weiter an. Auf die Frage, wen die Deutschen lieber als Kanzler oder Kanzlerin hätten, wünschen sich inzwischen demnach 49 Prozent Schulz und nur noch 38 Prozent Merkel. Schulz liegt in dieser Frage erstmals vor Merkel; noch Ende Januar hatte die CDU-Vorsitzende mit 44 Prozent knapp vor Schulz mit 40 Prozent gelegen.

Gut drei Wochen nach der Ankündigung der Kanzlerkandidatur von Schulz legt die SPD in der neuen Umfrage laut ZDF so stark zu wie noch nie eine Partei in einem Politbarometer bisher. Sie klettert um 6 Prozentpunkte und kommt nun auf 30 Prozent. Wäre am nächsten Sonntag Bundestagswahl, kämen CDU und CSU auf 34 Prozent (minus 2 Punkte), die Linke käme auf 7 Prozent (minus 3), die Grünen auf 9 Prozent (plus 1), die FDP auf unverändert 6 Prozent und die AfD auf 10 Prozent (minus 1).

Trotz dieser deutlichen Veränderungen gäbe es nach der Umfrage weiterhin nur eine klare Mehrheit für eine große Koalition aus Union und SPD und eine ganz knappe für eine Koalition aus CDU/CSU, Grünen und FDP - nicht aber für Rot-Rot-Grün.

