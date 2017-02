Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

SPD nach Kür von Martin Schulz weiter im Umfragehöhenflug

Nach der Kür von Martin Schulz zum SPD-Kanzlerkandidaten sind die Sozialdemokraten weiterhin im Umfragehöhenflug. In dem am Freitag veröffentlichten ZDF-"Politbarometer" legten sie im Vergleich zur vorigen Umfrage um 6 Prozentpunkte zu und kämen damit auf 30 Prozent, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Laut ZDF war das der stärkste Zuwachs, den eine Partei zwischen zwei "Politbarometer"-Befragungen jemals erzielte.

Gutachten: Auch Neufassung der Pkw-Maut verstößt wohl gegen EU-Recht

Die geplante Pkw-Maut verstößt einem Gutachten zufolge auch in der nach langem Zwist beschlossenen Neufassung vermutlich gegen europäisches Recht. Die "Gesamtbetrachung" der Gesetzentwürfe zur Maut spreche dafür, dass "eine mittelbare Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit" zulasten ausländischer Autofahrer vorliege, heißt es in einem Papier des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags, das der Nachrichtenagentur AFP am Freitag vorlag.

Ischinger will bei Sicherheitskonferenz klare Worte zur US-Politik

Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat unmittelbar vor Beginn der Veranstaltung erneut Kritik an US-Präsident Donald Trump geäußert und "klare Worte" verlangt. Zugleich forderte er aber die Europäer dazu auf, ihre eigenen Probleme zu lösen.

USA und Russland vereinbaren Verbesserung ihrer militärischen Kommunikation

Die USA und Russland wollen ihre Kommunikation auf militärischer Ebene verbessern. Nach einem Treffen der Generalstabschefs beider Länder, Joe Dunford und Waleri Gerasimow, am Donnerstag in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku erklärte das US-Verteidigungsministerium, beide Seiten seien bemüht, die "operative Sicherheit von Militäraktivitäten zu verbessern", um mögliche "Krisen und das Risiko von unbeabsichtigten Zwischenfällen" zu verringern. Dunford und Gerasimow hätten "vereinbart", die "Kommunikation über solche stabilisierenden Maßnahmen zu stärken".

SCHWEDEN

Jan Verbraucherpreise -0,7% gg Vormonat

Jan Verbraucherpreise PROGNOSE: -0,6% gg Vormonat

Jan Verbraucherpreise +1,4% gg Vorjahr

Jan Verbraucherpreise PROGNOSE: +1,5% gg Vorjahr

SINGAPUR

BIP 4Q annualisiert rev. +12,3% gg Vorquartal (vorläufig +9,1%)

BIP 4Q rev. +2,9% gg Vorjahr (vorläufig +1,8%)

BIP 2016 rev. +2,0% (vorläufig +1,8%)

