Reichlich Geldgeschenke für die Aktionäre der Allianz haben der seit Jahresbeginn trägen Kursentwicklung am Freitag frischen Schwung verliehen. Die Anteile des Versicherers stiegen am Vormittag um zuletzt 3,16 Prozent auf 163,35 Euro. Das bedeutete den ersten Platz in einem wenig veränderten Dax. Mit einem Plus von mehr als 4 Prozent im...

