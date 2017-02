WIESBADEN (Dow Jones)--Der Güterverkehr in Deutschland hat 2016 ein Rekordvolumen erreicht und wuchs damit im vierten Jahr in Folge. Insgesamt wurden 4,6 Milliarden Tonnen transportiert, das ist ein Zuwachs von 1,1 Prozent, wie aus vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) hervorgeht. Zum Wachstum trugen die Beförderung auf Lkw, Seeschiffen, in Rohrleitungen und Flugzeugen bei. Beim Eisenbahnverkehr und bei der Binnenschifffahrt gab es dagegen Rückgänge. Damit hat der Lkw-Verkehr seinen Anteil am Gesamtvolumen weiter gesteigert.

Der Transport auf der Straße wuchs leicht überproportional um 1,5 Prozent auf 3,6 Milliarden Tonnen. Im Eisenbahnverkehr ging die Beförderungsmenge im Vorjahresvergleich dagegen um 1,6 Prozent auf 361 Millionen Tonnen zurück. Auch Binnenschiffe beförderten mit 220 Millionen Tonnen weniger Güter als im Vorjahr, ein Minus von 0,8 Prozent.

Im Seeverkehr stieg die Beförderungsmenge mit 0,3 Prozent moderat auf 293 Millionen Tonnen. Der Transport von Rohöl in Rohrleitungen nahm um 2,0 Prozent auf 92 Millionen Tonnen zu. Das stärkste Wachstum aller Verkehrszweige wies die Luftfracht mit einem Plus von 3,3 Prozent auf, allerdings werden in Flugzeugen mit insgesamt 4,5 Millionen Tonnen nur 0,1 Prozent des gesamten Transportvolumens befördert.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/smh/bam

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2017 04:09 ET (09:09 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.