Auch am Donnerstag konnte sich der DAX von der Rekordstimmung in den USA keine Scheibe abschneiden. Im Gegenteil: Der deutsche Leitindex schaute gestern nur kurz über der 11.800 Punkte-Marke vorbei und fiel danach ins Minus. Am Ende verlor er 37 Punkte bzw. 0,3 Prozent. Alles zu den weiteren Aussichten von Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Bergmann im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.