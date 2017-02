In Deutschland wurden im vergangenen Jahr mehr Güter transportiert als je zuvor. Das Transportaufkommen wuchs gegenüber 2015 um 1,1 % auf 4,6 Mrd. Tonnen und damit das vierte Jahr in Folge.



Deutschland hat 2016 so viel exportiert und importiert wie noch nie, was zur Zunahme des Güterverkehrs geführt haben dürfte.



Auf Straßen wurden 3,6 Mrd. Tonnen Güter transportiert, was einer Zunahme von 1,5 % entspricht. Das stärkste Wachstum wies die Luftfracht mit einem Plus von 3,3 % auf. Allerdings werden in Flugzeugen mit 4,5 Mio. Tonnen nur 0,1 % des gesamten Transportvolumens befördert. Im Eisenbahnverkehr schrumpfte die Menge um 1,6 % auf 361 Mio. Tonnen, in der Binnenschifffahrt um 0,8 % auf 220 Mio. Tonnen.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info