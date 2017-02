Wien - Die Berichtssaison ist noch voll in Gang, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Sowohl in Europa als auch in den USA würden heute noch einige Ergebnisse erwartet. Der Fokus liege bei den meisten Unternehmen auf dem Ausblick für 2017. Die deutsche Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) habe gestern nachbörslich berichtet und gute Zahlen für das vergangene Quartal vorlegen können.

