FXStreet - Die asiatische Sitzung verlief in Bezug auf Daten und die Kursentwicklung ruhig, während sich die meisten Majors im Konsolidierungsmodus befinden. Der EUR/USD konnte das Hoch vom Donnerstag im Bereich der 1,0678 nicht überwinden und so verbrachte er die Sitzung in einer schmalen 20 Pips Range. Mit der Eröffnung des Londoner Handels kam etwas Nachfrage nach dem US-Dollar auf und so fiel das Paar zur 1,0640. Aus der EU erwartet uns heute die Veröffentlichung der Leistungsbilanz für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...