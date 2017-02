Wenn ein Manager Kollegen vergrault und die Sekretärin mit den Worten "Ich arbeite nicht für Psychopathen" das Handtuch wirft, ist es zu spät. So finden Aufsichtsräte rechtzeitig heraus, wen sie auf den Chefsessel heben.

Das Geschäft ist hart und erbarmungslos. Und es spült oft die nach oben, die genauso sind. "Psychopathen regieren in Deutschlands Chefetagen", ist eine These, die gerne gedruckt wird. Abhilfe würde ein Trauma-Check für Chefs bringen - den fordert etwa Franz Ruppert. Der Professor für Psychologie arbeitet mit traumatisierten Menschen, etliche davon - nicht nur in seiner Praxis - hat es im Beruf erwischt. Auslöser sind Mobbing, Arbeitsplatzverlust oder gar Gewalterfahrungen. Auffällig ist: Die Täter sind oft ebenfalls traumatisiert.

Heißt: Wer durch Mobbing im Beruf oder Ähnliches traumatisiert ist, neigt eher dazu, andere zu mobben. Und mal ganz ehrlich: Den Messer werfender Küchenchef oder den sadistischen Büroleiter kennen viele Arbeitnehmer - nicht nur als Film-Witzfiguren gemimt von Louis de Funès oder Christoph Maria Herbst (Stromberg).

Psychokrieg hat Folgen

Ist der Psychokrieg erstmal Teil des Arbeitsalltages, ist die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...